Сегодня будет сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), строительство которой началось в 2007 году и называемая "Железный Шелковый путь", сегодня будет сдана в эксплуатацию.

Как сообщает Report, в церемонии открытия, которая пройдет в столице Азербайджана, примут участие президент Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также другие официальные лица трех стран, представители транспортного сектора.

Напомним, что первые переговоры в связи с реализацией проекта железнодорожной линии БТК, который имеет чрезвычайно важное значение для Азербайджана и повысит транзитное значение страны, состоялись на заседании Смешанной турецко-грузинской транспортной комиссии 26-29 июля 1993 года в Анкаре (Турция). 20-21 июля 2002 года в Стамбуле (Турция) министры транспорта двух стран подписали протокол в связи с этим.

14 июня 2004 года Ильхам Алиев совершил официальный визит в Грузию и на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Михеилом Саакашвили сообщил, что Азербайджан поддерживает данный проект и готов принять в нем участие.

Общая протяженность железной дороги составляет около 840 км, из которых 500 км проходит по территории Азербайджана, 260 км - Грузии, 80 км - Турции. На участке грузино-турецкой границы построен туннель протяженностью 5 км.

В первые годы по этому маршруту планируется перевозка 5-7 млн тонн грузов, постепенно эта цифра будет доведена до 50 млн тонн. Сообщается, что доходы Азербайджана от транзита составят 50 млн долларов в год. Что касается пассажирских перевозок, говорится, что в первые годы на железнодорожной линии будет перевезен 1 млн человек в год.