Сдана в пользование автодорога Маштага-Нардаран - ВИДЕО

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В этом году в Сабунчинском районе ведутся работы по реконструкции трех межпоселковых дорог общей протяженностью 18,7 км.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджанской Республики.

В информации говорится, что работы по одному из проектов полностью завершены. Это автомобильная дорога Маштага-Нардаран протяженностью 8,3 км.

Автомобильная дорога Маштага-Нардаран в Сабунчинском районе была реконструирована Агентством и сдана в пользование гражданам. Согласно проекту реконструкции, ширина дороги была расширена с 6-7 метров до 12 метров. В целом, на проезжую часть дороги после расширения в среднем до 12 метров, на 100 тыс. кв.м. территории было уложено высококачественное асфальтобетонное покрытие.

Реконструкция автомобильной дороги Маштага-Нардаран обеспечивает свободное передвижение около 60 тыс. человек в 3 поселках, создает возможность свободного выхода на дороги Маштага-Бузовна, Бильгя-Пиршаги.