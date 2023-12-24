Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодорога Барда-Агдам.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автодорога Барда-Агдам.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам - одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, был заложен 28 мая 2021 года президентом Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что протяженность автодороги, берущей начало в городе Барда, составляет 44,5 километра. Четырехполосная автодорога построена в соответствии с I технической категорией.

На 25-м и 40-м километрах автодороги Барда-Агдам успешно осуществлено строительство автомобильных мостов протяженностью 91,3 и 18,2 метра, на 14-м и 42-м километрах - дорожных развязок протяженностью 66 метров и 43 метра, а на 4-м, 14-м и 16-м километрах - надземных пешеходных переходов. Для организации нормального движения транспортных средств вдоль дороги проделаны работы по нанесению горизонтальной разметки, установлены дорожные знаки и указатели расстояния, а также современные информационные щиты. Дорога отвечает международным стандартам.

Отметим, что 14-километровый участок автомобильной дороги Барда-Агдам проходит через город Барда и несколько населенных пунктов района. В целом же дорога охватывает более 20 населенных пунктов указанных районов, включая города Барда и Агдам.