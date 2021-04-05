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Счетная палата раскрыла недочеты ГААД

Счетная палата раскрыла недочеты ГААД Имеются расхождения между данными Госкомстата и представленным Агентством отчетом
Инфраструктура
5 апреля 2021 г. 12:58
Счетная палата раскрыла недочеты ГААД

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, проведенному в 2019 году, Азербайджан занимал 34-е место в 2018 году и 27-е место в 2019 году среди 140 стран мира в рейтинге качества дорожной инфраструктуры. Однако только 35,8% автомобильных дорог, находящихся на балансе Госагентства автомобильных дорог Азербайджана (дорожное покрытие I, II и III категории), имеют качественное дорожное покрытие.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году.

В сообщении отмечается, что имеются расхождения между данными Госкомстата и представленным Агентством отчетом о протяженности автомобильных дорог, годовыми затратами на содержание и другими цифрами.

Расходы на содержание дорог с черным и асфальтобетонным покрытием II, III, V и IV категории не соответствуют нормативам временных затрат, утвержденным Кабмином, что приводит к необходимости пересмотра нормативов ежегодных эксплуатационных расходов.

В 2019 году 70 млн 364 тыс. 029,4 маната или 23% средств целевого бюджетного фонда "Автомобильные дороги" были направлены на погашение ранее полученных кредитов, что привело к нехватке в фонде средств на содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, изменению назначения средств по расходным направлениям.

В то же время данные о заработной плате в некоторых ООО, находящихся в подчинении агентства, отличаются от соответствующих данных агентства.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatası AAYDA-da aşkar etdiyi nöqsanları açıqlayıb

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