Счетная палата: Почти 40% дорог в Азербайджане некомфортны и небезопасны

Несмотря на то, что по годам наблюдался рост протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД), по данным на конец 2020 года протяженность дорог без ас

Несмотря на то, что по годам наблюдался рост протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД), по данным на конец 2020 года протяженность дорог без асфальтобетонного покрытия составила 6 713,3 км.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за прошлый год.

Согласно документу, это означает, что на значительном участке дорог (37,9%) еще не созданы необходимые условия для более комфортного и безопасного передвижения участников дорожного движения.

ГААД в 2020 году направлено 29,8 млн манатов на выплаты по банковским кредитам (в том числе 19,8 млн манатов - по основной сумме кредитов, 9,9 млн манатов - по процентам), что создало определенные ограничения в возмещении расходов, связанных с использованием и содержанием (ремонтом) автомобильных дорог и прилегающих территорий.