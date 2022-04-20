Счетная палата: Почти 40% дорог в Азербайджане некомфортны и небезопасны

Несмотря на то, что по годам наблюдался рост протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, находящихся на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД), по данным на конец 2020 года протяженность дорог без асфальтобетонного покрытия составила 6 713,3 км.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Счетной палаты за прошлый год.
Согласно документу, это означает, что на значительном участке дорог (37,9%) еще не созданы необходимые условия для более комфортного и безопасного передвижения участников дорожного движения.
ГААД в 2020 году направлено 29,8 млн манатов на выплаты по банковским кредитам (в том числе 19,8 млн манатов - по основной сумме кредитов, 9,9 млн манатов - по процентам), что создало определенные ограничения в возмещении расходов, связанных с использованием и содержанием (ремонтом) автомобильных дорог и прилегающих территорий.