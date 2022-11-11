Счетная палата: AZAL должен оптимизировать цены на билеты

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не обеспечило формирование благоприятных условий для существенной оптимизации цен на авиабилеты.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не обеспечило формирование благоприятных условий для существенной оптимизации цен на авиабилеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Счетной палаты по итогам аудита управления государственным имуществом и государственными средствами в AZAL.

Аудит был проведен в соответствии с планом работы Палаты на 2022 год и охватил период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года.

Кроме того, в нем отмечается, что в условиях поручения трудоемких работ и услуг внешним юридическим лицам в рамках основной деятельности, такой как перевозка пассажиров на воздушных судах, численность наемных работников AZAL, согласно штатному расписанию и фактически, не была оптимизирована в долгосрочной перспективе.

По итогам аудита были подготовлены предложения по устранению недочетов в деятельности AZAL.