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Счетная палата: AZAL должен оптимизировать цены на билеты

Счетная палата: AZAL должен оптимизировать цены на билеты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не обеспечило формирование благоприятных условий для существенной оптимизации цен на авиабилеты.
Инфраструктура
11 ноября 2022 г. 13:14
Счетная палата: AZAL должен оптимизировать цены на билеты

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не обеспечило формирование благоприятных условий для существенной оптимизации цен на авиабилеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Счетной палаты по итогам аудита управления государственным имуществом и государственными средствами в AZAL.

Аудит был проведен в соответствии с планом работы Палаты на 2022 год и охватил период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года.

Кроме того, в нем отмечается, что в условиях поручения трудоемких работ и услуг внешним юридическим лицам в рамках основной деятельности, такой как перевозка пассажиров на воздушных судах, численность наемных работников AZAL, согласно штатному расписанию и фактически, не была оптимизирована в долгосрочной перспективе.

По итогам аудита были подготовлены предложения по устранению недочетов в деятельности AZAL.

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Версия на азербайджанском языке Palata: "AZAL-da biletlərin qiymətlərinin optimallaşdırılması üçün münbit şərait yaradılmayıb"

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