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Сбор платежей за оказанные "Азерсу" услуги достиг 96%

​Сбор платежей за оказанные "Азерсу" услуги достиг 96%

В 2019 году ОАО "Азерсу" продало 289,2 млн кубометров питьевой воды, обеспечило отвод 185,9 млн кубометров сточных вод.

Как сообщает Report, в прошлом году уровень возмещения за оказанные услуги достиг 95,7%.

За отчетный период компания инвестировала 629,5 млн манатов в реконструкцию систем водоснабжения и канализации. Из госбюджета выделено 418,7 млн манатов, а 210,8 млн манатов привлечены в качестве кредитов от международных организаций.

В настоящее время "Азерсу" обеспечивает бесперебойным водоснабжением 70% абонентов. Это соотношение в Баку составляет 81,5%.

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