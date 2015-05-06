​"Сбербанк" закрывает 177 офисов

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Сбербанк" Российской Федерации в случае, если не договорится о снижении платы, намерен расторгнуть 177 договоров аренды офисов в крупных российских городах с численностью населения в более 100 тыс. человек.

Как сообщили из банка, решение о расторжении договоров принято по объектам, в которых в связи с несостоявшимися договоренностями по снижению арендной платы сохранение офисов признано неэффективным. Банк проводит работу по пересмотру ставок по всем договорам аренды, ожидая снижения платы в среднем на 20%.

Как отмечает Report, в случае отказа арендодателя от снижения ставки арендной платы банк рассматривает возможность расторжения договора аренды преимущественно путем перемещения офиса обслуживания в другой офис банка с целью его укрупнения, а также переезд в другие помещения.

Отметим, что банковский сектор несколько лет являлся одним из ключевых игроков в сегменте стрит-ритейл, наряду с общепитом формируя существенную долю спроса на уличные помещения. По итогам прошлого года зафиксирован существенный спад: доля банковского сектора в общей структуре запросов на торговые помещения в сегменте стрит-ритейл по итогам года составила лишь 2,6 против 7,5% в 2013-м и 9,1% в 2012 году.

По данным международной консалтинговой компании "Colliers International", доля свободных площадей на Тверской улице достигает почти 12%. Если в прошлом году на этой улице годовая аренда за 1 кв. метр свободного помещения предлагалась за 2 500 - 6 000 долларов, сейчас этот показатель упал до уровня 1 000 - 3 500 долларов.

Согласно заявлению консалтинговой компании и компании недвижимого имущества "DNA Realty", цены в эквиваленте рубля упали на 10-20%. Владельцы помещений готовы к снижению ставки на 7-10% на помещения в хороших локациях и на 20-30% - на остальные.