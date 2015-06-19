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    Сбербанк выделил 500 млн. евро на строительство аэропорта в Стамбуле

    По информации, срок кредитного соглашения составляет 16 лет

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Российский Сбербанк выделил через свою дочернюю структуру Deniz Bank кредит в размере 500 млн. евро на строительство 3-го аэропорта в Стамбуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге были подписаны соответствующие соглашения между заместителем председателя правления Сбербанка Сергеем Горьковым и официальными представителями Istanbul Grand Airport (IGA) Мехметом Ченгизом, Нихатом Оздемиром и Джемалом Кальончу.

    По информации, срок кредитного соглашения составляет 16 лет.

    В своем заявлении после церемонии подписания С.Горьков отметил, что они рады финансировать строительство самого большого в мире аэропорта.

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