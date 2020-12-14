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Saxo Bank дал прогноз по восстановлению авиасообщение в мире

Saxo Bank дал прогноз по восстановлению авиасообщение в мире Привычный ранее образ жизни вернется лишь частично, например, путешествия на праздники
Инфраструктура
14 декабря 2020 г. 10:27
Saxo Bank дал прогноз по восстановлению авиасообщение в мире

Восстановление международного авиасообщения начнется в первом квартале будущего года и к лету достигнет 70-80% "доковидных" объемов.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

"Медленное восстановление полетов начнется в первом квартале 2021 года и к лету, думаю, достигнет 70-80% от прежних нормальных объемов. Что касается паспортов, Европе нравится вариант с паспортами, но я уверен, что технологии и наука научатся лучше диагностировать и контролировать вирус", - считает собеседник агентства.

Он прогнозирует, что привычный ранее образ жизни вернется лишь частично, например, путешествия на праздники.

"Однако думаю, что поездки по работе не достигнут прежнего уровня, компании будут их сокращать. Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернется вспять", - уверен Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" Saxo Bank.

По его мнению, и компании, и сотрудники поняли, что нет необходимости ехать в офис, чтобы быть продуктивным. Более того, это не только экономит время и деньги на поездки, но и помогает повысить уровень жизни многих людей.

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