Саудовская Аравия приостановила транспортное сообщение из-за COVID-19

Власти Саудовской Аравии с субботы отменяют на две недели внутреннее авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение, кроме грузоперевозок и частных авиаперевозок с гуманитарными и медицинскими целями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель МВД Саудовскому агентству новостей.

"Все внутренние перелеты, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение, за исключением грузоперевозок, временно прекращаются на 14 дней, начиная с шести утра субботы", - отметил представитель МВД.

Ранее король Саудовской Аравии указал, что королевство продолжит принимать превентивные меры против распространения коронавируса. За последние дни в Саудовской Аравии возросло число случаев заражения коронавирусом. В четверг Минздрав королевства объявил о 36 новых случаях заражения, общее число заболевших достигло 274 человек.