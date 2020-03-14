Саудовская Аравия приостановила международные рейсы на две недели

Власти Саудовской Аравии приняли решение приостановить выполнение всех международных рейсов на две недели в связи с распространение нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

"Правительство королевства приняло решение приостановить выполнение международных рейсов на две недели (начиная с воскресенья 15 марта) в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса", - сообщается в Twitter ведомства.

В четверг министерство здравоохранения Саудовской Аравии сообщило, что число случаев заражения в королевстве достигло. Проверены почтитысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.