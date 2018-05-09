Сантьяго Гарсия-Мила: Не сомневаюсь, что Азербайджан превратится в "хаб"

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан выполняет большую работу, реализуя логистические проекты".

Об этом Report сказал президент Международной ассоциации портов и гаваней (İAPH) Сантьяго Гарсия-Мила.

По его словам, Азербайджану необходимо играть роль международного "хаба":

"Это один из важных вопросов на будущее. Азербайджан расположен на очень благоприятной позиции, которая может соединить восток и запад. Геополитическое положение открывает для Азербайджана новые возможности. Я не сомневаюсь, что Азербайджан превратится в хаб"".