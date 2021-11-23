Samsung построит завод по производству микросхем в Техасе

Южнокорейская Samsung Electronics планирует построить завод по производству микросхем стоимостью около 17 млрд долларов США в городе Тейлор, штат Техас.

Южнокорейская Samsung Electronics планирует построить завод по производству микросхем стоимостью около 17 млрд долларов США в городе Тейлор, штат Техас.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в рамках инициативы планируется создать около 1,8 тыс. рабочих мест.

Однако производство микросхем начнется не ранее конца 2024 года, согласно документам, которые Samsung предоставила властям Техаса.

Samsung ранее сообщила, что планирует инвестиции в размере более 205 млрд долларов в течение трех лет, при этом делая производство микросхем приоритетной отраслью, пишет газета The Wall Street Journal. Мировой дефицит полупроводников ударил по многим отраслям – от производства смартфонов и бытовой техники до автомобильной промышленности.

Акции Samsung по итогам торгов в Сеуле во вторник подорожали на 0,5%.