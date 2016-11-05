Samsung отзывает около 3 млн. стиральных машин

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Южнокорейская компания Samsung Electronics объявила об отзыве с рынка США 2,8 млн небезопасных стиральных машин.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это связано с тем, что ранее потребители жаловались на случаи получения травм во время их эксплуатации.

В сообщении американской Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) сказано, что отзыву подлежат 34 модели стиральных машин с верхней загрузкой.

Reuters добавляет, что во время использования этих стиральных машин верхняя часть может неожиданно открыться и нанести травму.

Так, компания ранее получила девять жалоб на эти стиральные машины. В одной из них говорилось о сломанной челюсти, в другой — о травме плеча. В целом в компанию поступило 733 обращения о чрезмерной вибрации машин и отсоединении верхней крышки.

Отзыв затрагивает стиральные машины, произведенные в период с марта 2011 года по ноябрь 2016 года.

В конце сентября компания Samsung признала, что некоторые модели ее стиральных машин могут быть небезопасны.

До этого компания отзывала с рынка смартфоны Galaxy Note 7. Причиной стали проблемы с аккумулятором. Потребители жаловались, что смартфоны этих моделей взрываются.