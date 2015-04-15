​Самолеты в экстренных случаях могут управляться с земли

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Германская авиадиспетчерская служба Deutsche Flugsicherung (DFS) предложила рассмотреть перспективы создания системы дистанционного управления пассажирскими самолетами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, осуществлять контроль за лайнерами с земли предполагается в экстренных случаях.

Как считает глава DFS Клаус-Дитер Шойрле, это могло бы предотвратить катастрофу, наподобие той, что произошла с лайнером А320 немецкой авиакомпании Germanwings. За основу, по его словам, можно было бы взять систему, по которой работают беспилотные летательные аппараты.

Однако на реализацию данной идеи может уйти не один год, считает он.

"Это все же было бы не самым простым решением", - сказал Шойрле. "В качестве первого шага следует взвесить аргументы за и против", - указал он.