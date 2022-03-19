Самолеты, летевшие из Баку в Стамбул, не смогли приземлиться из-за непогоды

Самолеты, летевшие из Баку в Стамбул, не смогли приземлиться из-за непогоды

Самолеты авиакомпании Buta Airways, летевшие из Баку в Стамбул (рейсы J2-9103 и J2-9105) не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды.

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Самолеты авиакомпании Buta Airways, летевшие из Баку в Стамбул (рейсы J2-9103 и J2-9105) не смогли приземлиться в аэропорту Сабиха Гекчен из-за непогоды. Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL. Капитаны ВС приняли решение приземлиться в аэропорту Измира. Напомним, что из-за непогоды указанные рейсы вылетели из Баку с опозданием. Но в связи с ухудшением погодных условий аэропорт назначения в данный момент ограничил прием самолетов по причине очистки взлетно-посадочной полосы от снега. Самолеты вылетят из Измира сразу после возобновления работы стамбульского аэропорта. Подпишитесь на наш Telegram канал