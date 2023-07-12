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Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Атырау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку

Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Атырау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку Капитан воздушного судна авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх-Атырау, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Инфраструктура
12 июля 2023 г. 18:44
Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Атырау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Атырау, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Об этом Report cообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

Самолет Airbus A320 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 16:50 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.

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Версия на азербайджанском языке Şarm-əl-Şeyx-Atırau reysini yerinə yetirən təyyarə Bakı aeroportuna məcburi eniş edib

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