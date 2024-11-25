Самолет, выполнявший рейс Москва-Шарджа, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Air Arabia, выполнявшего рейс Москва–Шарджа, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Капитан воздушного судна авиакомпании Air Arabia, выполнявшего рейс Москва–Шарджа, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили Report в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, данное решение было принято в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Самолет Airbus A320 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 18:54 по местному времени. В связи с инцидентом соответствующие службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности.

Бригада скорой медицинской помощи оперативно на месте оказала пассажиру необходимую помощь. Затем его доставили в больницу для обследования.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев располагает всей необходимой инфраструктурой и высокопрофессиональным коллективом в соответствии с современными требованиями для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности пассажиров.