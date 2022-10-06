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Самолет Vietnam Airlines выполнил экстренную посадку в Баку

Самолет Vietnam Airlines выполнил экстренную посадку в Баку Самолет Boeing B787 авиакомпании Vietnam Airlines, осуществлявший рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, выполнил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 23:14
Самолет Vietnam Airlines выполнил экстренную посадку в Баку

Самолет Boeing B787 авиакомпании Vietnam Airlines, осуществлявший рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, выполнил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, капитан судна авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени.

После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.

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Версия на азербайджанском языке "Vietnam Airlines"in təyyarəsi Bakı hava limanında təcili eniş edib

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