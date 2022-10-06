Самолет Vietnam Airlines выполнил экстренную посадку в Баку

Самолет Boeing B787 авиакомпании Vietnam Airlines, осуществлявший рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, выполнил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Об этом
Согласно информации, капитан судна авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Франкфурт-Хошимин, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.
Самолет Boeing B787 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:11 по местному времени.
После приземления самолета пассажира передали бригаде скорой помощи.