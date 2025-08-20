О нас

Самолет, следовавший в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Баку

Инфраструктура
20 августа 2025 г. 11:28
Самолет, следовавший в Душанбе, совершил вынужденную посадку в Баку

Воздушное судно авиакомпании "NOMAD AVIATION AG", выполнявшее рейс по маршруту Лондон – Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев по технической причине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.

Отмечается, что Международный Аэропорт Гейдар Алиев, действуя в соответствии с международными стандартами, обеспечивает надежную поддержку пассажирам и воздушным судам в технических и чрезвычайных ситуациях, демонстрируя высокий уровень оперативности.

