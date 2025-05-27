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Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 21:51
Самолет, следовавший рейсом из Стамбула в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

27 мая 2025 года капитан воздушного судна Boeing 737 авиакомпании “Turkish Airlines”, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул–Тбилиси, направил запрос на вынужденную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной стало неблагоприятное погодное условие в пункте назначения на территории Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолёт успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21:06 по местному времени. Пассажирам рекомендуется более подробную информацию о рейсе получать у представителей авиакомпании “Turkish Airlines”.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев, являясь ведущим авиационным узлом региона, в экстренных ситуациях оперативно принимает необходимые меры и обеспечивает всю необходимую техническую и логистическую поддержку. Аэропорт, строго следуя международным стандартам, определяет безопасность пассажиров и полётов как абсолютный приоритет своей деятельности.

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Версия на азербайджанском языке İstanbuldan Tbilisiyə uçan təyyarə Bakı aeroportuna məcburi eniş edib

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