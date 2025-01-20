О нас

Самолет рейса Москва – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет рейса Москва – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.
Инфраструктура
20 января 2025 г. 08:49
Самолет рейса Москва – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, капитан воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

"Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени. Пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев регулярно проводятся учения для обеспечения готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya təyyarəsi Bakıda məcburi eniş edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi