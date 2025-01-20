Самолет рейса Москва – Дубай совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, капитан воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

"Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени. Пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев регулярно проводятся учения для обеспечения готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа.