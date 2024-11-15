Самолет рейса Брно–Пхукет совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявшего рейс Брно–Пхукет, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев для дозаправки.

Самолет авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявший рейс по маршруту Брно–Пхукет, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, капитан воздушного судна авиакомпании Norse Atlantic Airways, выполнявшего рейс Брно–Пхукет, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев для дозаправки.

Самолет Boeing 787 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 07:55 по местному времени. В связи с изменением маршрута и увеличением продолжительности полета командир принял решение о дозаправке.

Международный аэропорт Гейдар Алиев оперативно обеспечил все необходимые условия для дозаправки и продолжения рейса.