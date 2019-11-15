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Австралийская авиакомпания побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

​Самолет Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.Самолет Boeing 787 Dreamliner вылетел из британского Хитроу, пролетел над территорией 10 стран – Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии - и приземлился в Сиднее 15 ноября.
Это второй из трех запланированных компанией исследовательских полетов, направленных на изучение состояния экипажа и пассажиров в ходе сверхдальних рейсов.
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