Австралийская авиакомпания побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории, проведя в воздухе 19 часов и 19 минут.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухечасов иминут.Самолет Boeing 787 Dreamliner вылетел из британского Хитроу, пролетел над территориейстран – Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Белоруссии, России, Казахстана, Китая, Филиппин и Индонезии - и приземлился в Сиднееноября.Это второй из трех запланированных компанией исследовательских полетов, направленных на изучение состояния экипажа и пассажиров в ходе сверхдальних рейсов.