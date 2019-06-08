Самолет, совершивший вынужденную посадку в Лянкаряне, вылетел в Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Самолет AZAL, совершивший вынужденную посадку в Лянкаряне, в 17:00 вылетел в Нахчыван.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

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Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс Баку-Нахчыван, совершил вынужденную посадку в Лянкяране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

По информации, в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Нахчывана (гроза и сильный ливень), капитан корабля рейса AZAL J2-253 Баку (GYD) - Нахчыван (NAJ) принял решение совершить посадку в аэропорту Лянкярана (LLK). Самолет благополучно приземлился в 15:08 по местному времени.

Пассажиры рейса будут доставлены в Нахчыван после улучшения погодных условий.

Отметим, что в случае необходимости, пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.