Самолет Баку-Анкара совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку-Анкара авиакомпании Buta Airways, входящей в состав AZAL, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку-Анкара авиакомпании Buta Airways, входящей в состав AZAL, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тбилиси в 12:23 по местному времени. После оказания медицинской помощи пассажиру, самолет вылетит в Анкару", - говорится в сообщении.