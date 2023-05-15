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Самолет Баку-Анкара совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси

Самолет Баку-Анкара совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку-Анкара авиакомпании Buta Airways, входящей в состав AZAL, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.
Инфраструктура
15 мая 2023 г. 14:09
Самолет Баку-Анкара совершил экстренную посадку в аэропорту Тбилиси

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2 9003 по маршруту Баку-Анкара авиакомпании Buta Airways, входящей в состав AZAL, принял решение приземлиться в Международном аэропорту в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Тбилиси в 12:23 по местному времени. После оказания медицинской помощи пассажиру, самолет вылетит в Анкару", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Baku-Ankara plane makes emergency landing at Tbilisi airport
Версия на азербайджанском языке Bakı-Ankara təyyarəsi Tbilisi hava limanına təcili eniş edib

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