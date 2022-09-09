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Самолет AZAL совершил технический рейс в Зангиланский международный аэропорт

Самолет AZAL совершил технический рейс в Зангиланский международный аэропорт Сегодня самый большой пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" Airbus A340-500 успешно совершил первый технический полет и приземлился на новой взлетно-посадочной полосе в Зангиланском международном аэропорту – первом аэропорту Восточного Зангезур
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 11:37
Самолет AZAL совершил технический рейс в Зангиланский международный аэропорт

Сегодня самый большой пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" Airbus A340-500 успешно совершил первый технический полет и приземлился на новой взлетно-посадочной полосе в Зангиланском международном аэропорту – первом аэропорту Восточного Зангезура.


Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, время полета по маршруту Баку-Зангилан на пассажирском самолете составило около 45 минут.

"Строительство и функционирование международных аэропортов на территории Азербайджана, освобожденной от многолетней оккупации, стало возможным благодаря решению и поручению президента страны Ильхама Алиева. Как заявил на днях глава государства, на освобожденных территориях уже функционирует первый международный аэропорт, сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта, открытие которого запланировано в скором времени. Учитывая выгодное географическое расположение, аэропорт в Зангилане будет многофункциональным и станет важным инструментом для решения экономических, транспортных и социальных вопросов региона. Этот аэропорт, как и другие международные аэропорты страны, способный принимать большие самолеты современного типа, отвечает всем высоким мировым стандартам и требованиям", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Новому аэропорту в Зангилане присуждены международные коды ICAO и IATA (UBBZ и ZZE соответственно), также он получил все позывные навигационных средств EUROCONTROL.

Отметим, что длина и ширина взлетно-посадочной полосы в Зангиланском аэропорту составляют 3000 метров и 60 метров соответственно. Аэродром полностью оснащен инструментальными системами посадки и навигации, светотехнической системами, первичной и вторичной радиолокационной станцией для обеспечения безопасности полетов по всем требованиям ICAO.

Площадь перрона составляет 60 тысяч квадратных метров.

Аэропорт в Зангилане полностью технически укомплектован и снабжен всем необходимым аэронавигационным оборудованием. В нем завершено строительство Вышки УВД, оборудованной автоматизированной системой управления воздушным движением.

Зангиланский международный аэропорт - второй после Физулинского международного аэропорта, построенный на освобожденной от оккупации территории Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAZAL's aircraft lands at Zangilan International Airport 
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL-ın təyyarəsi Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanına texniki eniş icra edib

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