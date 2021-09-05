Самолет AZAL совершил первую посадку в международном аэропорту Карабаха

Сегодня в Физулинском международном аэропорту произошло знаменательное событие

Сегодня самолет, получивший символичное название "Карабах", сел на взлетно-посадочной полосе Физулинского международного аэропорта.

Как сообщает Report, самый крупный пассажирский самолет Airbus A340-500, принадлежащий "Азербайджанским авиалиниям", вылетевший из Баку, совершил тестовый полет и приземлился в первом аэропорту освобожденного Карабаха.

Символично, что самолет называется "КАРАБАХ" (самолеты в парке AZAL названы в честь регионов и городов Азербайджана).

Кроме того, сегодня в аэропорту Физули приземлился самолет Boeing 747-400, один из крупнейших грузовых авиалайнеров азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines. Впервые грузы в Карабах доставили воздушным путем.

Время полета по маршруту Баку-Физули составило около 35 минут.

"Все это стало возможным благодаря прямому контролю со стороны Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева над строительными работами. Этот аэропорт станет воздушными воротами в Карабах. Хочу отметить, что несмотря на сжатые сроки, аэропорт Физули построен в соответствии со всеми высокими требованиями международных стандартов", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

В Физулинском международном аэропорту сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 3 000 метров и шириной 60 метров. Она полностью оборудована системами посадки и навигации по приборам, освещением, первичными и вторичными радиолокационными системами для обеспечения безопасности полетов в соответствии со всеми требованиями ИКАО. Это позволит аэропорту принимать любые типы самолетов. Площадь перрона аэропорта составляет 60 000 квадратных метров.

Завершено строительство вышки управления воздушным движением (УВД), оснащенной автоматизированными системами. Благодаря этому можно будет начать полеты в аэропорт Физули в соответствии со стандартами ICAO и IATA. Для обеспечения полного контроля аэронавигационной системы и полетов над освобожденными территориями внедряются новые международные воздушные трассы полетов.

Основные трансформаторные подстанции и линии электропередачи также готовы к электроснабжению комплекса. Завершено строительство котельной и других вспомогательных зданий.

Перед пассажирским вокзалом, который будет сдан в эксплуатацию в конце сентября, построена парковка на 150 машин. Также ведется строительство автомобильной дороги, соединяющей международный аэропорт Физули с "Зефер йолу" ("Дорога Победы") и трассой в Шушу.

Отметим, что по поручению Президента также ведется строительство международных аэропортов в Лачинском и Зангиланском районах.