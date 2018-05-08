 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Самолет AZAL прервал полет и вернулся в Баку

    © Courtesy İmage

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в 08:59 по бакинскому времени командир воздушного судна ЗАО "Азербайджанские авиалинии” (AZAL), следовавший рейсом J2-075 Баку (GYD) - Стамбул (IST), принял решение совершить вынужденную посадку по техническим обстоятельствам и вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев

    Как сообщает Report, соответствующую информацию распространила пресс-служба AZAL.

    Самолет удачно приземлился в Бакинском аэропорту в 09:33 по местному времени. Пассажиры рейса будут отправлены в Стамбул другим самолетом. 

    По мере поступления новых сведений о статусе рейса будет сообщена дополнительная информация. AZAL принес свои извинения в связи с возникшим беспокойством.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi