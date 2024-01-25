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Вернувшийся из-за тумана самолет AZAL вылетел в Тбилиси

Вернувшийся из-за тумана самолет AZAL вылетел в Тбилиси Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8223 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за сильного тумана.
Инфраструктура
25 января 2024 г. 13:19
Вернувшийся из-за тумана самолет AZAL вылетел в Тбилиси

В связи с улучшением погоды в районе аэропорта в Тбилиси пассажиры рейса Баку-Тбилиси (J2 8223) авиакомпании Azerbaijan Airlines вылетели в пункт назначения в 12:39 по местному времени.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Напомним, что ранее капитан воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала неблагоприятная погода в районе аэропорта в Тбилиси (сильный туман). Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:28 по местному времени.

12:36

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-8223 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за сильного тумана.

Об этом Report сообщили в AZAL.

"Самолет успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:28 по местному времени. Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий", - говорится в сообщении..

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