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Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку​​​​​​​

Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку​​​​​​​ Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Манила-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Инфраструктура
23 августа 2023 г. 09:59
Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку​​​​​​​

Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Манила-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Сообщается, что причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Airbus A350 приземлился в аэропорту Баку в 03:30 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи. Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 05:07 по местному времени.

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Версия на английском языке Turkish Airlines flight makes emergency landing in Baku
Версия на азербайджанском языке "Türk Hava Yolları"nın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib

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