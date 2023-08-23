Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку​​​​​​​

Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Манила-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Капитан воздушного судна авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Манила-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Сообщается, что причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Airbus A350 приземлился в аэропорту Баку в 03:30 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи. Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 05:07 по местному времени.