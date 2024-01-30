Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Как сообщает Report, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (инсульт).

"Самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени. Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник". - говорится в информации.