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Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Баку Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.
Инфраструктура
30 января 2024 г. 11:39
Самолет авиакомпании Swiss International Air Lines совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Swiss International Air Lines, выполнявшего рейс по маршруту Цюрих-Сингапур, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Как сообщает Report, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту (инсульт).

"Самолет Boeing 777 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 06:53 по местному времени. Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник". - говорится в информации.

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Версия на английском языке Zurich-Singapore flight makes emergency landing at Heydar Aliyev Airport
Версия на азербайджанском языке "Swiss International Air Lines"in təyyarəsi Bakıda təcili eniş edib

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