Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

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Капитан воздушного судна авиакомпании Qantas Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Сингапур, обратился с запросом о вынужденной посадке в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет типа Airbus A380 благополучно приземлился по бакинскому времени в 07:55.

"Пассажиру была немедленно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время продолжается необходимая медицинская оценка и наблюдение за состоянием пассажира", - отметили в воздушной гавани.

Отметим, что Airbus A380 считается крупнейшим пассажирским самолетом в мировой авиации. Этот двухпалубный, четырехдвигательный авиалайнер способен перевозить сотни пассажиров и может приземляться только в международных аэропортах, соответствующих специальным техническим стандартам.

Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащен современным наземным оборудованием, широкими взлетно-посадочными полосами и высококлассной инфраструктурой обслуживания для приема самолетов типа A380. В этом контексте Баку является одним из немногих аэропортов в регионе, обладающим полной технической и операционной готовностью к приему подобных воздушных судов.