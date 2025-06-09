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Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку samolet-aviakompanii-qantas-airlines-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-v-mezhdunarodnom-aeroportu-gejdar-aliev
Инфраструктура
9 июня 2025 г. 09:10
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Qantas Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Сингапур, обратился с запросом о вынужденной посадке в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет типа Airbus A380 благополучно приземлился по бакинскому времени в 07:55.

"Пассажиру была немедленно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время продолжается необходимая медицинская оценка и наблюдение за состоянием пассажира", - отметили в воздушной гавани.

Отметим, что Airbus A380 считается крупнейшим пассажирским самолетом в мировой авиации. Этот двухпалубный, четырехдвигательный авиалайнер способен перевозить сотни пассажиров и может приземляться только в международных аэропортах, соответствующих специальным техническим стандартам.

Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащен современным наземным оборудованием, широкими взлетно-посадочными полосами и высококлассной инфраструктурой обслуживания для приема самолетов типа A380. В этом контексте Баку является одним из немногих аэропортов в регионе, обладающим полной технической и операционной готовностью к приему подобных воздушных судов.

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Версия на английском языке Qantas Airlines aircraft makes emergency landing at Heydar Aliyev International Airport
Версия на азербайджанском языке “Qantas Airlines” aviaşirkətinin təyyarəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna məcburi eniş edib

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