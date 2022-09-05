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Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в Баку Капитан самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ).
Инфраструктура
5 сентября 2022 г. 08:22
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет приземлился в аэропорту в Баку в 06:25 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.

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Версия на английском языке Malaysia Airlines plane makes emergency landing in Baku
Версия на азербайджанском языке London-Kuala-Lumpur reysini həyata keçirən təyyarə Bakıda təcili eniş edib

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