Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в Баку

Капитан самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ).

Капитан самолета авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Куала-Лумпур, запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья пассажира (сердечный приступ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет приземлился в аэропорту в Баку в 06:25 по местному времени.

Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.