Самолет авиакомпании "Korean Air" совершил аварийную посадку в бакинском аэропорту

В Международном аэропорту Гейдар Алиев обьявлена готовность и тревога по причине вынужденного приземления самолета корейской авиакомпании Korean Air.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев обьявлена готовность и тревога по причине вынужденного приземления самолета корейской авиакомпании Korean Air.

Как передает Report, Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул-Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25, пострадавших в ходе инцидента нет.

В связи с объявленной тревогой, в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Ознакомиться с тем, как все это происходило в Международном аэропорту Гейдар Алиев, можно в следующем видеоролике: