Самир Шарифов: Восстановление Карабаха может быть интересно фондам Саудовской Аравии

Восстановление и реконструкция освобожденных территорий Азербайджана могут заинтересовать Фонд развития и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Восстановление и реконструкция освобожденных территорий Азербайджана могут заинтересовать Фонд развития и Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на 7-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией в Баку.

Cопредседатель комиссии с азербайджанской стороны отметил, что накануне делегация из Саудовской Аравии посетила Зангилан: "Мы высоко ценим этот визит, в ходе которого гости ознакомились с разрушениями армянских варваров на наших землях".

"2022 год - знаменательный год в отношениях между двумя странами. Мы отмечаем 30-летие установления дипотношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Сегодня отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией развиваются на прочной политической основе. В этом плане особую роль играют контакты, налаженные между политическими руководителями наших стран. Существует потенциал для дальнейшего расширения отношений между двумя странами", - добавил Шарифов.