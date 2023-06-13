Самир Шарифов: В Азербайджане ежегодно предусматривается строительство и реконструкция 100-130 школ

В ближайшие годы за счет государственных средств в Азербайджане ежегодно предусматривается строительство, капитальный ремонт и реконструкция 100-130 школ.

В ближайшие годы за счет государственных средств в Азербайджане ежегодно предусматривается строительство, капитальный ремонт и реконструкция 100-130 школ.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса.

"Согласно информации, представленной Министерством науки и образования, в 2021 году находящиеся в ведении министерства 962 школы нуждались в капитальном ремонте и реконструкции. В прошлом году из государственного бюджета было выделено 195 млн манатов, построено и капитально отремонтировано 57 школ", - добавил министр.

С.Шарифов отметил, что за последние 5 лет построено и капитально отремонтировано 415 школ, включая школы модульного типа: "В этом году количество школ, нуждающихся в капитальном ремонте и реконструкции, сократилось до 832".