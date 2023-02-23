Самир Рзаев: Ведутся переговоры с низкобюджетной авиакомпанией WizzAir

В рамках расширения полетов в региональные аэропорты Азербайджана ведутся переговоры с низкобюджетной авиакомпанией WizzAir.

В рамках расширения полетов в региональные аэропорты Азербайджана ведутся переговоры с низкобюджетной авиакомпанией WizzAir.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

AZAL также расширяет свою маршрутную сеть, нацелившись на увеличение общего количества направлений до 85.

С 2023 года предусмотрено увеличение этого показателя до 62.

Как сказал Самир Рзаев, с начала 2022 года по настоящее время Национальный авиаперевозчик Азербайджана выполняет рейсы в Актау, Ташкент, Самарканд, Ургенч, Фергану, Амман, Прагу, Сиань и другие города мира. Кроме того, увеличена частота полетов, выполняемых AZAL в города России и Турции.

Также, запланирован запуск рейсов по многим новым направлениям. С марта этого года AZAL начнет выполнять полеты в Алматы, Астану, Волгоград, Сургут, Самару, Екатеринбург и Новосибирск. А уже с мая авиаперевозчик будет летать в Барселону, Вену и Париж. Основная география полетов компании – это Европа, Азия и Ближний Восток.