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Самир Рзаев: На международных рейсах AZAL перевезено 41% от общего числа пассажиров

Самир Рзаев: На международных рейсах AZAL перевезено 41% от общего числа пассажиров В 2022 году 36 иностранных авиаперевозчиков совершали регулярные авиарейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Всего ими было перевезено 2.2 миллиона человек.
Инфраструктура
23 февраля 2023 г. 18:27
Самир Рзаев: На международных рейсах AZAL перевезено 41% от общего числа пассажиров

В 2022 году 36 иностранных авиаперевозчиков совершали регулярные авиарейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Всего ими было перевезено 2.2 миллиона человек.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

Вице-президент AZAL отметил, что на сегодня эти показатели являются рекордными.

По его словам, на международных рейсах AZAL перевез 41% от данного числа пассажиров, а остальные 59% были перевезены другими авиакомпаниями.

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Версия на азербайджанском языке Samir Rzayev: "Ötən il ümumi aviareyslərin yarısını AZAL yerinə yetirib”

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