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Самир Абдуллаев: Выпуск электробусов на линии сократит выбросы вредных веществ в атмосферу

Самир Абдуллаев: Выпуск электробусов на линии сократит выбросы вредных веществ в атмосферу Самир Абдуллаев: Выпуск электробусов на линии сократит выбросы вредных веществ в атмосферу
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 16:01
Самир Абдуллаев: Выпуск электробусов на линии сократит выбросы вредных веществ в атмосферу

Запуск электробусов на маршруты в Азербайджане приводит к снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного совета при KOBİA Самир Абдуллаев на общественном обсуждении на тему "Зеленый транспортный бизнес: возможности и перспективы".

По его словам, традиционные транспортные средства постепенно уступают место электромобилям и электробусам. "Этот переход в будущем составит основу городского транспорта. Переход на электротранспорт имеет свои сложности. Несмотря на существующие трудности, переход на "зеленый транспорт" в Азербайджане важен", - сказал он.

Абдуллаев подчеркнул, что в Азербайджане уже предпринимаются важные шаги для расширения соответствующей инфраструктуры: "Введены в эксплуатацию электробусы, расширяется применение решений микромобильности. Вносятся изменения в законодательство о дорожном движении, применяются новые понятия и системы обозначений".

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Версия на английском языке Samir Abdullayev: Introduction of electric buses will reduce toxic gases emissions
Версия на азербайджанском языке Samir Abdullayev: “Elektrobusların xətlərə buraxılması atmosferə atılan zəhərli qazları azaldacaq”

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