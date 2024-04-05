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Самеддин Асадов: Азербайджан может столкнуться с глобальным риском засухи до 2040 года

Самеддин Асадов: Азербайджан может столкнуться с глобальным риском засухи до 2040 года Азербайджан входит в число стран, подверженных глобальному риску засухи до 2040 года.
Инфраструктура
5 апреля 2024 г. 11:33
Самеддин Асадов: Азербайджан может столкнуться с глобальным риском засухи до 2040 года

Азербайджан входит в число стран, подверженных глобальному риску засухи до 2040 года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Космического агентства (“Азеркосмос”) при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов.

По его словам, по сравнению с 2017 годом площадь ледников в горах Большого и Малого Кавказа в Азербайджане сократилась на 18%: “С 1993 года произошло снижение уровня Каспия почти на 2 метра, при этом снижение уровня воды на 1,5 метра наблюдается за последние 5 лет. 15% территории Азербайджана находится под угрозой засухи".

Асадов подчеркнул, что особенно с этими рисками сталкивается Гянджа-Дашкесанский район.

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Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: “Azərbaycan 2040-cı ilədək qlobal quraqlıq risklərinə məruz qala bilər”

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