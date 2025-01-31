Самед Баширли: В последние годы совместно с ООН реализованы проекты на сумму 142 млн долларов

В последние годы Азербайджан совместно с ООН реализовал проекты на сумму 142 млн долларов.

В последние годы Азербайджан совместно с ООН реализовал проекты на сумму 142 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Самед Баширли на мероприятии "Высокоуровневое стратегическое определение приоритетов" по Рамочному документу о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы.

По его словам, Азербайджан определил устойчивое развитие как один из главных приоритетов государственной политики:

"Наша страна приняла Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и интегрировала их в государственные стратегии. Более 50 государственных программ приведены в соответствие с ЦУР, создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Азербайджан уже представил свой четвертый национальный отчет на Политическом форуме высокого уровня ООН. Наша страна предпринимает стратегические шаги для построения экономической модели, основанной на "зеленой энергии", цифровой экономике и инновациях. На освобожденных территориях реализуются концепции "умный город", "умное село" и зона зеленой энергии".

С.Баширли отметил, что Рамочный документ на 2021-2025 годы охватывает четыре основных приоритета: инклюзивный рост, сильные институты, охрану окружающей среды и гендерное равенство.