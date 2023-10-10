Салех Мамедов: За два десятилетия в Баку было построено и реконструировано более 2 000 км дорог

10:19

За последние 20 лет в Баку было построено, реконструировано и отремонтировано более 2 000 км дорог.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова, опубликованной в газете “Азербайджан”.

По его словам, за этот период в Баку было построено 83 путепровода, 99 подземных и надземных пешеходных переходов.

"С 2003 -2023 годы в Азербайджане было построено, реконструировано и отремонтировано 5 100 км автомобильных дорог, соединяющих 2 210 населенных пунктов с населением 6,2 миллиона человек. На сегодняшний день, когда мы говорим о работах в сфере дорожной инфраструктуры, мы подразумеваем не только реконструкцию межсельских дорог, но и строительство новых, соединяющих села в каждом районе", - говорится в статье

Кроме того, С. Мамедов отметил, что в целом за 20 лет было построено, реконструировано и отремонтировано около 21 000 километров автомобильных дорог, проспектов и улиц.

"Если в 2003 году протяженность автомобильных дорог первой технической степени составляла 115 км, то в настоящее время этот показатель составляет 1 025 км", - говорится в статье.