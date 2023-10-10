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Салех Мамедов: В Карабахе и Восточном Зангезуре будут реализованы еще 12 дорожных проектов

Салех Мамедов: В Карабахе и Восточном Зангезуре будут реализованы еще 12 дорожных проектов Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана намерено в 2023 году завершить реализацию еще 12 проектов в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре.
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 11:02
Салех Мамедов: В Карабахе и Восточном Зангезуре будут реализованы еще 12 дорожных проектов

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана намерено в 2023 году завершить реализацию еще 12 проектов в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье председателя совета директоров агентства Салеха Мамедова, опубликованной в газете "Азербайджан".

С.Мамедов отметил, что в рамках проектов по восстановлению дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях уже построены 39 тоннелей общей протяженностью 66 км.

"В целом на освобожденных территориях до 2026 года планируется завершить 20 проектов по строительству дорог, общая протяженность которых составит 2 300 км", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Saleh Məmmədov: “Bu il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda daha 12 yol layihəsi başa çatdırılacaq”

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