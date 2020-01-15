Салех Мамедов: Средняя скорость на автодорогах Азербайджана составляет 80 км/ч

Во времена СССР средняя скорость на автомобильных дорогах Азербайджана составляла 60 км/ч, сейчас - 80 км/ч.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

"Качество дорог влияет на скорость. Увеличение предела скорости на 10 км/ч означает дополнительную нагрузку в тысячи тонн на дорогу. В настоящее время Азербайджан занимает 2-ое место в СНГ по качеству дорог и 27-ое место в мире. Если раньше жители Миль-Муганской зоны не хотели ехать в Габалу и Загаталу из-за плохого качества дорог, то сегодня они с удовольствием ездят туда отдыхать", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний агентство проложило 301 км дорог в Баку и окрестностях.