Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации дорожных проектов в Карабахе

Председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры в Шушинском, Ходжалинском, Агдеринском и Агдамском районах.

Председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры в Шушинском, Ходжалинском, Агдеринском и Агдамском районах.

Как сообщили Report в агентстве, Мамедов ознакомился с работами на 41-километровой автомобильной дороге Шуша-Лачын, реконструкция которой ведется в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева.

В настоящее время на автодороге ведутся работы по удалению старого асфальтобетонного покрытия, выкапыванию и удалению непригодного для использования грунта, засыпке пригодного грунта. Автодорога реконструируется в соответствии со II техническим уровнем.

Затем Мамедов ознакомился с ходом строительных работ на автодороге Агдере-Агдам протяженностью 35,5 км, а также на 18-километровой автодороге, соединяющей дорогу Барда–Агдам с поселком Аскеран.

Обе автомобильные дороги реконструируются в соответствии со II техническим уровнем в рамках распоряжения главы государства.

Глава госагентства дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению проектов.