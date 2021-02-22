Салех Мамедов: Иногда нам приходится вновь разбирать проложенную дорогу

А это тормозит нашу работу

До 2023 года проблема дорог в поселках Баку будет решена.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

"В результате незаконного расселения в поселках столицы на землях сельскохозяйственного назначения построены дома, и дорог на этих территориях, естественно, нет. Иногда после прокладки дорог на этих территориях выясняется, что коммуникационные линии не проложены. Поэтому нам приходится заново разбирать дороги. А это тормозит нашу работу", - сказал он.