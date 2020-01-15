​Салех Мамедов: Дорогу Алят-Гаджикабул надо строить заново

Реконструкцию центральных дорог Хырдалана планируется завершить к концу июня этого года. Завершение работ в срок зависит от погодных условий.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сказал на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

К концу 2020 года будет завершен ремонт главных дорог в поселке Говсаны в Баку.

Кроме того, по его словам, некоторые дороги должны быть построены заново: "Дорога Алят-Гаджигабул введена в строй 12 лет назад. Однако ее строительство началось в 1996 году. Прошло 24 года. Эту дорогу надо строить заново. Потому что срок эксплуатации дорог - 10 лет".