Сахиль Бабаев: Венгерский Exim Bank хочет выделить 100 млн евро на развитие Карабаха

Венгерский Exim Bank готов выделить льготный кредит в размере 100 млн евро на финансирование работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Венгерский Exim Bank готов выделить льготный кредит в размере 100 млн евро на финансирование работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, заявил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

“Сейчас основной вопрос - очистка Карабаха от мин, создание инфраструктуры. Венгерская сторона выразила заинтересованность в строительстве автомобильных и железных дорог, формировании энергетической инфраструктуры и высказала предложения о финансировании. Венгерский Exim Bank хочет выделить средства на эти работы", - отметил он.