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Сахиль Бабаев: Венгерский Exim Bank хочет выделить 100 млн евро на развитие Карабаха

Сахиль Бабаев: Венгерский Exim Bank хочет выделить 100 млн евро на развитие Карабаха Венгерский Exim Bank готов выделить льготный кредит в размере 100 млн евро на финансирование работ на освобожденных территориях Азербайджана.
Инфраструктура
3 февраля 2022 г. 13:18
Сахиль Бабаев: Венгерский Exim Bank хочет выделить 100 млн евро на развитие Карабаха

Венгерский Exim Bank готов выделить льготный кредит в размере 100 млн евро на финансирование работ на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на брифинге, организованном после 8-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, заявил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

“Сейчас основной вопрос - очистка Карабаха от мин, создание инфраструктуры. Венгерская сторона выразила заинтересованность в строительстве автомобильных и железных дорог, формировании энергетической инфраструктуры и высказала предложения о финансировании. Венгерский Exim Bank хочет выделить средства на эти работы", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: “Macarıstanın “Exim Bank”ı Qarabağa 100 milyon avro ayırmaq istəyir”

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